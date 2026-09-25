Ucraina // Cinci morți în atacuri rusești cu drone în plină zi la Kiev

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că omologul său american a luat „decizia finală” pentru a oferi Ucrainei licențele de producere a rachetelor pentru sistemele Patriot, râvnite de ani de zile de Kiev, relatează Agerpres cu referire la AFP.

La scurt timp după aceasta, un atac cu dronă asupra unei clădiri de birouri în plină zi a făcut patru morți și șapte răniți, între care un copil, a indicat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Un jurnalist AFP a văzut trecători alergând pe stradă, uitându-se spre cer, pe fundalul sunetului făcut de o dronă cu reacție, care s-a auzit în centrul orașului.

În cursul dimineții, în timp ce locuitorii Kievului se îndreptau spre serviciu, o altă dronă lovise un imobil rezidențial ucigând un băiat de 14 ani, potrivit primăriei.

Peste 30 de persoane au fost rănite în aceste atacuri, a indicat Kliciko.

La locul atacului produs în cursul dimineții, jurnaliștii AFP au văzut locuitori adunați în fața unei clădiri unde apartamentele de la etajele nouă și zece erau înnegrite de incendiul provocat de atac.

Într-o postare, Volodimir Zelenski a indicat că un depozit utilizat de McDonald's a fost atacat vineri, în apropiere de Kiev.

Cu o zi în urmă, atacurile rusești cu drone și rachete uciseseră două persoane la Kiev.

La rândul său, Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile asupra Rusiei, vizând în primul rând instalațiile militare și energetice.

În noaptea de joi spre vineri, armata ucraineană a lovit două rafinării rusești, o uzină militară și radare ale armatei în mai multe regiuni ruse, a afirmat Volodimir Zelenski pe Telegram.

„Ripostăm la atacurile brutale ale Rusiei împotriva civililor” noștri, a spus el.

„Președintele Trump mi-a confirmat că da, a luat o decizie finală: Ucraina va primi licențe pentru producția de rachete Patriot”, a mai asigurat el într-un mesaj vocal adresat jurnaliștilor, după întâlnirea cu președintele american la New York, săptămâna aceasta.

Dacă proiectul se va concretiza, aceasta ar reprezenta un pas important înainte pentru Kiev, care întâmpină dificultăți în a achiziționa suficiente interceptoare PAC-3 pentru sistemele Patriot, singurele capabile să doboare proiectilele balistice.

Acesta este însă un proiect pe termen lung, fără impact imediat asupra situației din Ucraina.

Președintele ucrainean estimase anterior săptămâna aceasta că lansarea producției de rachete interceptoare pentru Patriot în Ucraina ar putea lua „între un an și un an și jumătate”.

El declarase în iulie că țara ar avea nevoie de cel puțin 300 de rachete Patriot pentru a trece peste iarnă, sezon în care Rusia țintește îndeosebi sistemul energetic, aruncând milioane de ucraineni în întuneric și frig.

De la începutul invaziei ruse în februarie 2022, Ucraina și-a modernizat sistemul de apărare antiaeriană și a dezvoltat o gamă întreagă de drone interceptoare care îi permit să distrugă majoritatea dronelor de luptă rusești.

În schimb, rachetele balistice, mult mai distructive, sunt și mult mai dificil de contracarat, iar Rusia le folosește din ce în ce mai des, în special pentru a ataca orașe importante din Ucraina.

Or, interceptoarele PAC-3 sunt foarte scumpe și dificil de obținut, iar penuria lor la scară mondială s-a agravat după războiul între SUA și Iran în acest an.

Donald Trump declarase în iulie că este de acord să ofere licențe pentru aceste rachete Ucrainei, după care a revenit asupra afirmațiilor sale și a declarat că SUA ar trebui să fie 'foarte prudente' înainte de a acorda o astfel de autorizație.

Din vară, Rusia a început să utilizeze masiv drone cu reacție împotriva Ucrainei. Apărarea antiaeriană ucraineană întâmpină dificultăți în a le intercepta la fel de eficient ca pe predecesoarele lor clasice, notează AFP.