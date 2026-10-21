Ucraina denunță atacuri rusești constante asupra infrastructurii energetice, căilor ferate, magazinelor și locuințelor

„La Kiev, o dronă a lovit o clădire de 24 de etaje, ucigând două persoane. La Korotici, în regiunea Harkov, un atac a distrus două case, ucigând două persoane și rănind 11”, a scris șeful guvernului ucrainean, citat de agerpres.ro.



Premierul Korețki a mai informat despre atacuri asupra unei universități din orașul Kremenciuk (în regiunea Poltava din centrul Ucrainei) și asupra unui centru comercial din Uman (Cerkasi, centrul Ucrainei).



O sursă din compania care deține centrul comercial din Uman, lanțul de magazine de bricolaj Epitsentr, a declarat pentru EFE că alte trei dintre hipermarketurile sale au fost „distruse” în atacuri rusești la Kovel, Dubno și Pervomaisk în ultimele 24 de ore.



Prim-ministrul ucrainean a mai declarat că Rusia a atacat infrastructuri energetice în Kiev, Volinia, Odesa și Mikolaiv.



Infrastructurile comerciale private au suferit daune în Volinia, Liov, Odesa și Jîtomîr. Mai multe persoane au fost rănite în Poltava, Liov, Cerkasi și Cernăuți, potrivit premierului.



Rusia desfășoară o campanie agresivă de atacuri împotriva regiunilor profunde din Ucraina, a cărei eficiență se datorează în mare parte dronelor cu motor cu reacție pe care le folosesc în prezent forțele Kremlinului.



Ucraina este deosebit de vulnerabilă la aceste drone din cauza vitezei mari pe care acestea o ating.