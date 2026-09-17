Ucraina // Explozii puternice au fost auzite la Kiev

Acest jurnalist a auzit aproximativ zece explozii puternice, în timp ce administraţia militară din Kiev a declanşat o „alertă roşie” şi a cerut populaţiei să se refugieze în adăposturi din cauza unei „ameninţări de atacuri cu rachete”, notează news.ro.

Potrivit unui prim bilanţ al primarului capitalei, Vitali Klitschko, un bloc de locuinţe, precum şi alte clădiri, au fost lovite de resturi de proiectile.

La Odesa, un oraş de pe malul Mării Negre care este, de asemenea, ţinta unor atacuri regulate, un bloc de locuinţe de 19 etaje a fost, de asemenea, avariat în urma unui „atac nocturn”, a indicat administraţia militară locală.