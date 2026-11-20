„Trebuie să asigurăm unitatea ucrainenilor, a americanilor și europenilor. Trebuie să verificăm acest lucru deoarece, așa cum am învățat din experiență, (unitatea) nu este întotdeauna atât de solidă pe cât ne-am dori”, a subliniat consilierul prezidențial, scrie Agerpres.

„Cerința noastră va fi ca deschiderea sau oficializarea acestui dialog (cu Moscova) să semnifice clar pentru ruși că europenii au de acum un cuvânt de spus în negocieri și că vor participa activ la următoarea rundă de discuții cu Statele Unite și Ucraina”, a adăugat el pentru jurnaliști.

Oficialul francez a afirmat totodată că acordarea Ucrainei a unei protecții 'de tip Articolul 5' al Tratatului Atlanticului de Nord, așa cum au anunțat Statele Unite că iau în considerare, este echivalentă cu integrarea Kievului în NATO, așa cum a cerut Franța.

„Când spunem că oferim Ucrainei garanții de tip Articolul 5, nu ar trebui să complicăm lucrurile: spunem că Ucraina se alătură NATO”, a mai spus oficialul francez, la o zi după un summit la Berlin al aliaților Kievului, la care au participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski și emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff.