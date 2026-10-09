Ucraina își protejează benzinăriile împotriva atacurilor rusești

Rusia a lovit benzinăriile ucrainene din zonele de pe linia frontului încă de la începutul războiului la scară largă din 2022, însă în ultimele luni și-a extins atacurile, vizând distribuitorii de combustibil din Kiev, Dnipro și Harkov.



Un oficial din cadrul companiei de stat Ukrnafta, cea mai mare companie petrolieră din Ucraina, a declarat că se iau măsuri pentru protejarea facilităților și că atacurile nu vor provoca penurii în această iarnă, în ciuda unei creșteri estimate a cererii cu 10-15%.



Chiar și atunci când benzinăriile sunt lovite, activitatea este uneori reluată în câteva zile, a precizat Lesea Jarsika, directoarea rețelei de benzinării Ukrnafta, potrivit Reuters, preluat de agerpres.ro.



„Vom proteja facilitățile. Vom reface facilitățile. Suntem pregătiți pentru iarnă”, a spus Lesea Jarsika, într-un interviu acordat la o stație Ukrnafta de la periferia Kievului. De cealaltă parte a drumului, muncitorii reconstruiau o benzinărie distrusă într-un atac recent.



În ultimele săptămâni, cel puțin șase benzinării Ukrnafta au fost lovite la Kiev. În total, Rusia a distrus peste 300 de benzinării în ultimele șase luni, a declarat ministrul ucrainean Energiei, Denis Șmîgali.



Moscova susține că nu vizează în mod deliberat infrastructura civilă a Ucrainei, dar și-a intensificat atacurile asupra zonelor populate pe măsură ce forțele sale întâmpină dificultăți pe teren. În replică, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au provocat penurii de combustibil în Rusia, care a interzis exporturile de carburanți.



Pentru a atenua riscurile în centrele urbane precum Kievul, unde sunt amplasate 36 din cele 660 de benzinării ale sale, compania Ukrnafta a amplasate bariere de protecție împotriva exploziilor, sub forma unor gabioane (-structuri din plasa de sârmă umplute cu nisip-nr.). Intenția este instalarea acestor structuri de protecție și în alte orașe, în viitorul apropiat.



„Atunci când se declanșează o alertă aeriană de cod galben sau roșu, oprim operațiunile și rugăm clienții să plece, iar personalul se îndreaptă spre adăposturi”, a declarat Jarsika.



Se estimează că Rusia își va intensifica din nou atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei odată cu scăderea temperaturilor în timpul iernii. Ukrnafta a dotat deja benzinăriile din rețeaua sa cu generatoare diesel de rezervă și a contractat importuri suficiente de combustibil pentru a preveni întreruperile în aprovizionare, a declarat Jarsika, care a adăugat:„ne vom continua activitatea”.