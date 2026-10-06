Ucraina // Kievul introduce măsuri de restricționare a alimentării cu electricitate

„Capitala trece prin pene de curent de stabilizare programate”, a anunțat operatorul pe Telegram, precizând că răspunde la cererea companiei naționale de electricitate Ukrenergo.

„Dacă veți consuma electricitate într-un mod responsabil, acest lucru va contribui la reducerea încărcării din rețea și la evitarea sistării alimentării cu curent electric de urgență”, a precizat societatea pe site-ul său de internet.

Întreruperile programate vor începe la ora locală 15.00 (12.00 GMT) și vor dura până la sfârșitul zilei, potrivit furnizorului.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022, Moscova vizează cu regularitate infrastructurile energetice ale țării, constrângându-i pe operatori să introducă calendare pentru suspendarea programată a furnizării.

La sfârșitul lui septembrie, lovituri masive asupra acestei infrastructuri au dus la introducerea de întreruperi programate ale furnizării, ridicate după două zile.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat săptămâna trecută că orașul-capitală se află „într-o situație dramatică” din cauza loviturilor rusești nesfârșite, acuzând Moscova că vrea să distrugă orașul.

Ucraina se teme de repetarea scenariului de iarna trecută, când Rusia a bombardat susținut infrastructurile energetice ale țării, aruncând mii de oameni în frig și întuneric, comentează France Presse.