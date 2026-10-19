Ucraina // Șase morți, între care 3 copii, într-un atac rusesc asupra unui parc din Harikov

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Sinegubov anunțase anterior că 15 persoane au fost rănite în atacul produs în satul Nova Vodolaga, la sud-vest de orașul Harikov.



Drona a lovit un parc în care se jucau copii însoțiți de părinți, a declarat ministrul de interne Ivan Vigovskii.



Vigovskii a distribuit o fotografie blurată în care se poate vedea trupul unui copil într-un cărucior.



Alte imagini, publicate online, surprind echipele de intervenție acționând în jurul unei clădiri avariate.



În același timp, în regiunea Lugansk, din estul Ucrainei, controlată de Moscova, un atac aerian ucrainean „a lovit un vehicul funerar care transporta o persoană decedată”, informează AFP, preluat de agerpres.ro.



„În atac au fost ucise trei persoane”, a anunțat pe Telegram Leonid Pasetcinik, un responsabil local numit de Rusia.