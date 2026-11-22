'În perioada 23-27 noiembrie, școlile din Odesa vor trece la învățământul la distanță', a indicat departamentul municipal de educație, invocând 'întreruperi semnificative ale alimentării cu energie electrică, electricitate și apă', relatează agerpres.ro.



Departamentul a îndemnat locuitorii să 'își încarce telefoanele, tabletele și laptopurile în măsura posibilului, astfel încât copiii să le poată folosi pentru învățare'.



Duminică, furnizorul ucrainean de energie Ukrenergo a avertizat că situația alimentării cu energie electrică în orașul 'Odesa și în jurul acestuia rămâne extrem de dificilă'.



'Consecințele atacurilor rusești sunt majore', a declarat compania pe rețelele de socializare, adăugând că 'amploarea distrugerilor' care afectează 'infrastructura cheie' face 'fizic imposibilă furnizarea cantității necesare de energie electrică consumatorilor'.



Penele de curent care afectează Odesa și regiunea înconjurătoare se produc în urma unei serii de bombardamente care au vizat infrastructura critică în noaptea de vineri și până sâmbătă, Ministerul Energiei din Ucraina raportând 'pagube majore'.



Din toamnă, Rusia și-a intensificat campania de atacuri împotriva infrastructurii energetice ucrainene, în contexul în care temperaturile sunt în scădere.



Iarna trecută, astfel de bombardamente au lăsat milioane de locuințe fără electricitate și încălzire.



La mijlocul lunii noiembrie, directorul general al DTEK, cel mai mare furnizor privat de energie din țară, a declarat pentru AFP că atacurile rusești împotriva rețelei electrice ucrainene au atins o intensitate fără precedent de la începutul invaziei din 2022.



Potrivit acestuia, Moscova căuta să 'provoace o catastrofă umanitară' în marile orașe ucrainene, în special Kiev, pe măsură ce se apropia iarna.