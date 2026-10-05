Ucraina şi-a epuizat aproape în totalitate rezerva de locomotive în urma atacurilor ruseşti

Potrivit ministrului, se poartă negocieri cu ţările ale căror căi ferate au aceeaşi lăţime a ecartamentului ca şi cel ucrainean, relatează Ukrainska Pravda, preluat de news.ro.

Directorul executiv al TIS, cel mai mare operator privat de terminale portuare din Ucraina, Mîkîta Hrubov, a declarat că numai în zona terminalului lor din portul Pivdennîi s-au pierdut trei locomotive. Potrivit acestuia, deficitul a devenit deja un punct slab al logisticii portuare.

Din această cauză, subliniază FT, chiar şi reluarea activităţii porturilor de la Marea Neagră lasă deschisă problema livrării mărfurilor către cheiuri. Exportul maritim depinde nu doar de siguranţa navigaţiei, ci şi de capacitatea căilor ferate de a transporta produsele.

FT precizează că, în ultimele săptămâni, Rusia a intensificat atacurile asupra trenurilor care transportă cereale şi minereu de fier, mărfuri-cheie pentru exportul ucrainean.

Pe 15 septembrie, ministrul afacerilor externe Andrii Sîbiha a făcut apel la parteneri să ajute Ucraina cu locomotive compatibile cu ecartamentul de 1520 mm şi cu finanţarea achiziţionării unor locomotive noi. Potrivit acestuia, de la începutul invaziei pe scară largă, atacurile ruseşti au avariat sau distrus peste 500 de locomotive, mai mult de jumătate dintre acestea în 2026.