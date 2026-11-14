Ucraina și Danemarca au finalizat primele componente ale sistemului antibalistic FREYJA. Anunțul lui Zelenski

În cadrul unei conferințe de presă, Zelenski a declarat că a analizat progresele tehnice ale inițiativei comune de apărare antiaeriană în timpul consultărilor cu liderii celor cinci state nordice (N5): Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia, transmite Kyiv Post, citat de Digi24.ro.

„Am primit un raport privind radarul danez. Este prima componentă realizată de partenerii noștri care este gata. Și, în ansamblu, racheta noastră este pregătită. Acesta este cel mai important lucru”, a declarat Zelenski.

Președintele a explicat că Ucraina produce pe plan intern atât racheta interceptoare, cât și platforma de lansare, în timp ce statele partenere dezvoltă și furnizează celelalte componente radar, senzori și sisteme de comandă și control necesare integrării sistemului.

Pe lângă programul FREYJA, Zelenski și liderii N5 au analizat măsurile urgente de sprijin energetic pentru perioada iernii, consolidarea apărării antiaeriene și angajamentele multianuale în domeniul apărării. Președintele ucrainean a confirmat că cele cinci state nordice s-au angajat să mențină sprijinul financiar și militar pentru Ucraina și anul viitor.

Participanții au discutat și despre finanțarea mecanismului NATO Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), prin intermediul căruia aliații europeni achiziționează arme și muniții fabricate în Statele Unite pentru Ucraina.

Oficiali militari estonieni au confirmat că mai multe drone au lovit nava purtătoare de rachete Naro-Fominsk a Rusiei, în Marea Baltică, provocând victime în rândul echipajului și avariind sistemul de propulsie.

Zelenski a precizat că mecanismul PURL se confruntă în prezent cu un deficit de finanțare și are nevoie de noi contribuții financiare din partea guvernelor partenere.

Ce este inițiativa de apărare antibalistică FREYJA

Inițiat și coordonat de compania ucraineană din industria apărării FirePoint, programul FREYJA urmărește crearea unui scut antibalistic european integrat și dezvoltarea unor alternative ucrainene și europene la rachetele interceptoare ale sistemului american Patriot.

În septembrie, Zelenski și premierul norvegian Jonas Gahr Støre s-au întâlnit la Oslo cu reprezentanții conducerii FirePoint și ai unor importante companii europene din industria apărării, printre care Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener și Leonardo.

Discuțiile au vizat coordonarea producției industriale în Ucraina, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit.

Norvegia se numără printre principalii finanțatori ai apărării antiaeriene ucrainene, alocând pentru 2026 suma de 85 de miliarde de coroane norvegiene (9,2 miliarde de dolari) prin Programul de sprijin Nansen.

Din această sumă, 70 de miliarde de coroane (7,6 miliarde de dolari) sunt destinate ajutorului militar, iar guvernul de la Oslo a propus menținerea aceluiași nivel total de finanțare, de 85 de miliarde de coroane, și anul viitor.