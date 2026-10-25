Ucraina și Rusia au stabilit un calendar de încetare a focului pentru misiunea de la Oleșki

Ucraina și Rusia au convenit asupra unui calendar de încetare a focului pentru a permite desfășurarea unei misiuni umanitare de urgență în orașul Oleșki, aflat sub ocupație rusească, în regiunea Herson, potrivit Kyiv Post, preluat de mediafax.ro.

Anunțul a fost făcut de Dmitro Lubineț, comisarul Parlamentului Ucrainei pentru drepturile omului.

El a spus că a stabilit calendarul operațional în urma unor consultări față în față cu Iana Lantratova, șefa echipei de negociere din partea Rusiei.

Potrivit acordului, o încetare locală a focului va intra în vigoare în zona stabilită marți, 27 octombrie, la ora 03:00, ora Kievului, respectiv 04:00, ora Moscovei.

„Am informat partea rusă că încetarea focului va intra în vigoare începând cu data de 27 octombrie, la ora 03:00, ora Kievului”, a declarat Lubineț.

„La rândul său, reprezentanta rusă m-a informat despre același lucru: din partea Rusiei, regimul de încetare a focului este stabilit începând cu 27 octombrie, la ora 04:00, ora Moscovei. Este exact același moment.”, a adăugat acesta.

Comisarul ucrainean pentru drepturile omului a spus că pregătirile decurg conform planului. Ambele părți își respectă angajamentele pentru a permite organizarea evacuării civililor.

Operațiune umanitară pentru evacuarea civililor

Acordul prevede o încetare temporară a focului, livrarea de alimente și medicamente și evacuarea civililor blocați în zona devastată de pe malul stâng al Niprului.

Lubineț a mai spus că operațiunea se va desfășura în mai multe etape, din cauza riscurilor fizice, tactice și logistice extreme cu care se confruntă echipele de pe teren.

Comisarul ucrainean le-a mulțumit Primei Doamne a SUA, Melaniei Trump, și echipei sale diplomatice pentru ajutorul oferit în discuțiile dintre delegațiile Ucrainei și Rusiei.

Condiții grave pentru civilii blocați în Oleșki

Coridorul umanitar este destinat unui număr estimat de 1.700 de civili care au rămas izolați sub ocupație militară rusească în Oleșki încă de la începutul anului 2022.

Orașul a fost complet izolat de accesul la convoaiele comerciale autorizate și la ajutorul umanitar oferit prin instituții încă de la sfârșitul lunii mai.

Mai mult, infrastructura publică, plus rețelele electrice, alimentarea cu apă și sistemele de încălzire centralizată, a suferit avarii grave, înainte de instalarea temperaturilor de îngheț ale iernii.

La începutul lunii, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a avertizat că forțele rusești au transformat zona urbană într-o „capcană mortală”.

El a spus că drumurile de ieșire și rutele fluviale din oraș sunt minate și monitorizate de drone de atac de tip „loitering”, care survolează o zonă în așteptarea unei ținte.

Locuitorii au raportat o lipsă gravă de alimente, epuizarea rezervelor de medicamente și existența unor persoane decedate care nu au putut fi înhumate în curțile locuințelor.