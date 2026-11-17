De cealaltă parte, au fost lovite elemente de infrastructură critică din Kiev, de la poduri la rețeaua de metrou a capitalei ucrainene, informează hotnews.ro.

Aceste lovituri reciproce masive vin cu doar două zile înainte de trilaterala Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin, care va avea loc la Shenzhen, în care se va discuta, potrivit Beijingului, despre „apărarea păcii mondiale”.

Au lovit iar podul Kerci

Armata ucraineană a lovit în noapte podul peste Strâmtoarea Kerci, care leagă Rusia de Crimeea, a scris pe Telegram Serghei Aksionov, guvernatorul pus de Moscova la conducerea peninsulei anexate ilegal în 2014.

A fost a doua noapte la rând în care a fost lovit acest pod cu o mare importanță strategică și simbolică pentru Rusia, după ce atacul din noaptea de duminică spre luni pare să fi provocat daune structurii firului rutier.

Traficul fusese suspendat după primul atac și reluat luni seară pe o singură bandă, alternativ.

Atac masiv cu drone asupra Moscovei și unor zone industriale

În cursul nopții, aproximativ 800 de drone au fost lansate în direcția capitalei ruse, Moscova, dintre care 321 au fost doborâte în imediata apropiere a orașului, a scris marți dimineață primarul Serghei Sobianin pe Telegram, potrivit Reuters.

De asemenea, Rusia a respins un atac masiv cu drone asupra zonelor industriale din Ufa și Salavat, din regiunea Bașkortostan, a scris agenția de știri TASS, citând surse oficiale locale.

Toate fabricile și-au desfășurat activitatea în mod normal și nu s-au înregistrat pagube grave, potrivit agenției ruse.

În această zonă se află, printre alte instalații, mai multe rafinării de petrol.

Lovituri dure asupra infrastructurii din Kiev

Marți dimineață s-au auzit explozii în Kiev, Ucraina, au declarat martori ai agenției Reuters.

De asemenea, forțele ruse au lovit luni seara două poduri care traversează râul Dnipro în capitală, precum și alte obiective de infrastructură critică, a declarat primarul din Kiev.

Rusia a lansat drone și rachete și asupra altor regiuni din Ucraina.

Ministerul Apărării de la Moscova a afirmat marți dimineață că forțele sale au efectuat în timpul nopții un atac de amploare asupra unor instalații militar-industriale ucrainene, asupra infrastructurii de transport din Kiev și Zaporojie, precum și din regiunile Cerkasî și Dnipropetrovsk.

Ministerul a transmis că atacurile sale au vizat, de asemenea, instalații energetice, infrastructura portuară și navele utilizate de forțele armate ucrainene.