Ucraina susţine că a forţat 250 de soldaţi ruşi să se predea în urma operaţiunii „Vivaldi” conduse de Andrii Bileţki

Armata ucraineană a avansat treptat în teritoriile controlate de ruşi din regiunea Donbas, din estul Ucrainei, în cadrul unei operaţiuni de contraofensivă denumită „Vivaldi”. Succesele acesteia au adus o rază de optimism în ceea ce, altfel, au fost câteva luni sumbre pentru Ucraina, relatează News.ro cu referire la CNN.

Un videoclip cu soldaţii ruşi care se predau, distribuit săptămâna aceasta de Corpul III de Armată al Ucrainei, arată zeci de bărbaţi mergând prin pădure în şir indian, formând un lung lanţ uman. Cu capetele plecate, aceştia sunt păziţi îndeaproape de ucraineni, care îi adună apoi într-o formaţie strânsă şi îi obligă să efectueze un apel improvizat.

Videoclipul arată câţiva dintre prizonierii ruşi explicând că s-au predat pentru că „nu voiau să moară în zadar” şi descriind cum au mâncat scoarţă de copac şi iarbă şi cum au băut din bălţi după ce au rămas fără proviziile de bază.

CNN precizează că nu poate verifica în mod independent videoclipul sau afirmaţiile ucrainene privind capitularea, dar unii bloggeri militari ruşi proeminenţi au deplâns recentele avansuri ucrainene şi au cerut răspunsuri din partea conducerii ruse cu privire la informaţiile despre eşecurile de comandă şi lipsa proviziilor care au dus la capitulări.

Rusia a bombardat oraşele ucrainene aproape neîntrerupt, profitând de lipsa acută de rachete de apărare aeriană a Kievului. Ultimele patru luni au fost printre cele mai sângeroase pentru civilii ucraineni de la începutul invaziei pe scară largă din 2022.

Operaţiunea „Vivaldi” s-a caracterizat în mare măsură prin utilizarea inovatoare a tehnologiei de către Ucraina, în special a dronelor aeriene şi terestre, precum şi a transportoarelor blindate de personal.

DRONELE TERESTRE ŞI TANCURILE „TROIAN” ALE LUI ANDRII BILEŢKI

În timpul unei operaţiuni de asalt, armata ucraineană a reuşit să lanseze din aer sisteme robotizate echipate cu arme grele la mai mult de 10 kilometri în spatele liniilor ruseşti, potrivit lui Andrii Bileţki, comandantul Corpului III de Armată. Controlate de la centrele de comandă situate adânc, în siguranţă, în teritoriul controlat de Ucraina, aceste drone terestre au putut apoi să atace trupele ruse dintr-o direcţie neaşteptată.

Cerul de deasupra liniilor frontului din Ucraina este plin de drone de ani de zile, reprezentând o ameninţare atât de gravă pentru infanterie, încât a forţat Ucraina să integreze roboţi tereştri ca parte a arsenalului său. Aceste drone terestre sunt mult mai greu de detectat şi de interceptat decât vehiculele militare de dimensiuni mai mari. În comparaţie cu omoloagele lor aeriene, ele pot opera în orice condiţii meteorologice şi pot transporta încărcături utile mult mai mari.

Însă operaţiunea Vivaldi este prima ocazie cunoscută în care acestea au fost introduse clandestin în spatele liniilor defensive ruseşti.

O altă inovaţie realizată de Corpul III de Armată este aceea prin care a transformat vechile transportoare blindate de trupe din era sovietică în vehicule terestre kamikaze fără pilot, umplându-le cu explozivi şi trimiţându-le către fortificaţiile ruseşti, ceea ce a determinat armata ucraineană să le denumească tancuri „Troian”.

După trei luni de avansuri ruseşti mici, dar constante, situaţia s-a inversat în septembrie, când Rusia a pierdut mai mult teritoriu ucrainean decât a cucerit.

Experţii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un organism de monitorizare a conflictelor cu sediul în SUA, au calculat că, în timp ce forţele ruse au cucerit aproximativ 175 de kilometri pătraţi în septembrie, în alte zone au pierdut 256 de kilometri pătraţi.

Operaţiunea „Vivaldi” a jucat un rol cheie în acest sens - permiţând Ucrainei să recucerească aproape 150 de kilometri pătraţi, potrivit ISW.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat câştigurile obţinute prin operaţiunea „Vivaldi” la un nivel şi mai ridicat, afirmând că au fost recuceriţi 176 de kilometri pătraţi şi că 5.000 de soldaţi ruşi au fost răniţi sau ucişi de la începutul operaţiunii.

O figură foarte populară în Ucraina, Andrii Bileţki este fondatorul şi primul comandant al batalionului Azov, creat în 2014, care a participat la luptele împotriva separatiştilor proruşi. Ulterior, Azov a fost extins la nivel de regiment. În vârstă de 47 de ani, el a fost o figură importantă a dreptei ultranaţionaliste ucrainene înainte de război. După invazia rusă din februarie 2022, Bileţki a fost implicat în încercările de deblocare a Mariupolului asediat şi în organizarea misiunilor cu elicoptere prin care au fost trimise întăriri şi armament apărătorilor de la Azovstal. Din martie 2025 comandă Corpul 3 de Armată al Forţelor Terestre ucrainene, iar recent a fost desemnat să conducă şi noua grupare de trupe «Centru», responsabilă de apărarea celei mai mari părţi a regiunii Doneţk. Ridicat la rang de general de brigadă, el a primit în 2026 titlul de Erou al Ucrainei.

340 DE VICTIME PE KILOMETRU PĂTRAT

Pierderile recente au fost remarcate în Rusia - Rybar, unul dintre cei mai proeminenţi bloggeri militari ruşi pro-Kremlin, a postat pe Telegram pentru a se plânge de situaţia „în deteriorare”, afirmând că trupele ruse vor fi acum „forţate să-şi reorganizeze logistica şi să-şi adapteze ritmul de avansare atât spre Sloviansk, cât şi spre Kramatorsk”.

Preşedintele rus Vladimir Putin doreşte cu disperare să cucerească regiunea Donbas din estul Ucrainei, iar cele două oraşe care fac parte din sistemul de apărare al Ucrainei reprezintă un obstacol cheie în atingerea acestui obiectiv.

Joi, în cadrul unui discurs ţinut la Clubul Valdai, un forum de discuţii cu sediul la Moscova, Putin a afirmat că Europa şi Ucraina se tem că Kievul va putea rezista avansului Rusiei doar încă 18-24 de luni. Putin a sugerat că Moscova ar putea cuceri restul regiunii Doneţk într-un timp şi mai scurt şi că rezistenţa ucraineană este inutilă.

Cu toate acestea, Operaţiunea Vivaldi a trezit speranţe la Kiev că Rusia s-ar putea să nu fie capabilă să cucerească restul regiunii Donbas atât de repede. Deşi Moscova a erodat încet aşa-numita „centură de fortăreţe” din est, avansurile sale au fost lente şi costisitoare.

Serviciile de informaţii occidentale estimează că Rusia pierde aproximativ 40 000 de soldaţi pe lună - o rată de aproximativ 340 de victime pe fiecare kilometru pătrat. ISW a calculat că, în ritmul actual, forţele ruse nu ar cuceri restul regiunii Donbas până în 2032 - dacă vor reuşi să o cucerească vreodată.