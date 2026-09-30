Ucraina // Un mort şi cinci răniţi după atacuri aeriene ruseşti, la Kiev şi în împrejurimile oraşului

În urma atacurilor, au izbucnit incendii care au afectat case private, precum şi un magazin şi un depozit din Kiev, rănind două persoane, a declarat primarul Vitali Klitschko pe Telegram.

Un martor al Reuters a auzit explozii în oraş.

Timur Tkachenko, guvernatorul regiunii Kiev, a scris pe Telegram că o rachetă rusă şi un atac cu drone au ucis un copil şi au rănit alte trei persoane în zonă, provocând, de asemenea, pagube infrastructurii, locuinţelor, depozitelor şi autovehiculelor, notează news.ro.