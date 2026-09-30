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Ucraina // Un mort şi cinci răniţi după atacuri aeriene ruseşti, la Kiev şi în împrejurimile oraşului

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Ucraina // Un mort şi cinci răniţi după atacuri aeriene ruseşti, la Kiev şi în împrejurimile oraşului

Atacurile aeriene ruseşti au ucis un copil şi au rănit alte cinci persoane în capitala ucraineană Kiev şi în regiunea înconjurătoare, miercuri dimineaţa devreme, au declarat oficiali citaţi de Reuters.

În urma atacurilor, au izbucnit incendii care au afectat case private, precum şi un magazin şi un depozit din Kiev, rănind două persoane, a declarat primarul Vitali Klitschko pe Telegram.

Un martor al Reuters a auzit explozii în oraş.

Timur Tkachenko, guvernatorul regiunii Kiev, a scris pe Telegram că o rachetă rusă şi un atac cu drone au ucis un copil şi au rănit alte trei persoane în zonă, provocând, de asemenea, pagube infrastructurii, locuinţelor, depozitelor şi autovehiculelor, notează news.ro.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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