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Ucraina // Uniunea Europeană va include încă 113 nume pe lista persoanelor și entităților ruse supuse sancțiunilor

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Ucraina // Uniunea Europeană va include încă 113 nume pe lista persoanelor și entităților ruse supuse sancțiunilor

Uniunea Europeană va adăuga luni încă 113 nume pe lista persoanelor și entităților din Rusia supuse sancțiunilor ca urmare a agresiunii neprovocate și nejustificate lansate de Moscova împotriva Ucrainei în februarie 2022, transmite Reuters.

Șefa diplomației irlandeze Helen McEntee, a cărei țară asigură președinția Consiliului UE până la finalul anului, a declarat înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe ce are loc luni, la Bruxelles, că în această săptămână vor avea loc discuții despre pachetul al 22-lea de sancțiuni europene contra Rusiei, informează Agerpres.

Uniunea Europeană i-a impus Rusiei sancțiuni individuale și economice, dar și măsuri diplomatice și restricții în materie de vize. Măsurile sunt concepute astfel încât să slăbească baza economică a Rusiei, lipsind această țară de tehnologii și piețe critice și reducând în mod semnificativ capacitatea sa de a purta războaie.

La 23 iulie, UE a adoptat al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. Acesta prevede interdicția de acces în porturi pentru încă 41 de nave din flota fantomă a Rusiei, interzicerea tranzacțiilor cu alte 33 de instituții de credit și financiare ruse și patru bănci din țări din afara Uniunii Europene și sancțiuni împotriva a 218 persoane și entități. Numărul total al persoanelor și entităților din Rusia sancționate de UE începând din 22 februarie 2022 a ajuns astfel la aproape 4.600.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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