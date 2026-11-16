Ucraina // Uniunea Europeană va include încă 113 nume pe lista persoanelor și entităților ruse supuse sancțiunilor

Șefa diplomației irlandeze Helen McEntee, a cărei țară asigură președinția Consiliului UE până la finalul anului, a declarat înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe ce are loc luni, la Bruxelles, că în această săptămână vor avea loc discuții despre pachetul al 22-lea de sancțiuni europene contra Rusiei, informează Agerpres.

Uniunea Europeană i-a impus Rusiei sancțiuni individuale și economice, dar și măsuri diplomatice și restricții în materie de vize. Măsurile sunt concepute astfel încât să slăbească baza economică a Rusiei, lipsind această țară de tehnologii și piețe critice și reducând în mod semnificativ capacitatea sa de a purta războaie.

La 23 iulie, UE a adoptat al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. Acesta prevede interdicția de acces în porturi pentru încă 41 de nave din flota fantomă a Rusiei, interzicerea tranzacțiilor cu alte 33 de instituții de credit și financiare ruse și patru bănci din țări din afara Uniunii Europene și sancțiuni împotriva a 218 persoane și entități. Numărul total al persoanelor și entităților din Rusia sancționate de UE începând din 22 februarie 2022 a ajuns astfel la aproape 4.600.