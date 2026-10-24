Ucraina vrea să mute controalele vamale în interiorul UE pentru a evita atacurile dronelor rusești

În ultimele săptămâni, coloanele lungi de camioane care transportă exporturile agricole ale Ucrainei au fost lovite în mod regulat de drone rusești la granița cu țările UE, notează DIGI24.ro.

Kievul poartă discuții cu Polonia și Slovacia privind mutarea controalelor vamale pe teritoriile acestora, pentru a încerca să sporească siguranța camioanelor, au declarat pentru FT surse familiarizate cu această chestiune.

Ucraina a fost nevoită să-și transporte o parte mai mare din exporturile agricole pe cale rutieră, fluvială și feroviară prin UE, după ce atacurile cu drone ale Moscovei au blocat practic ruta tradițională pe mare prin Marea Neagră.



Ministerul de Externe al Ucrainei a declarat că Kievul a înființat puncte comune de control la frontieră cu R. Moldova, dar intenționează să „extindă” inițiativa și la alți vecini, inclusiv Polonia.

Măsura a fost determinată de „acest nou context de securitate în care Rusia încearcă în mod deliberat să atace granițele noastre, să perturbe logistica, transporturile și circulația mărfurilor peste graniță”.

Kievul intenționa să finalizeze un acord cu Polonia „cât mai curând posibil”, a adăugat acesta.

Comisia Europeană a declarat că ajută Moldova să transfere toate controalele vamale pe partea sa de frontieră.

Începând din luna august, Ucraina a înregistrat multiple atacuri asupra punctelor de trecere a frontierei cu România, R. Moldova și Polonia.

Intensificarea atacurilor rusești cu drone a provocat cozi imense de camioane de ambele părți ale frontierei, serviciul vamal ucrainean raportând miercuri că peste 1.200 de camioane așteptau să intre în Ucraina la un punct de trecere din regiunea Volin.

Atacurile cu drone asupra celor mai mari porturi maritime ale Ucrainei și asupra navelor din regiune au redus exporturile agricole cu aproximativ jumătate, potrivit ministrului ucrainean al agriculturii.

