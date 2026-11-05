Ucraina // Zelenski s-a întâlnit cu emisarii americani înaintea discuţiilor cu Rusia

„Am avut o discuţie foarte detaliată, de o oră şi jumătate, cu Steve Witkoff şi Jared Kushner”, a declarat miercuri seara Zelenski, aflat în prezent în vizită la Madrid.

„Ne pregătim pentru formatul trilateral la nivel de echipe între Ucraina, Statele Unite şi Rusia, care va avea loc în mai puţin de o săptămână”, la Abu Dhabi, în 10 şi 11 noiembrie, a adăugat el, reiterând că ţara sa este „gata să ia măsurile necesare” în vederea încheierii conflictului care face ravagii de mai bine de patru ani şi jumătate.

„Lucrăm din greu împreună cu toate părţile implicate pentru a găsi o cale către o pace durabilă”, a declarat Kushner pe platforma X: „Ne concentrăm eforturile nu numai asupra obiectivului de a pune capăt acestui război teribil, ci şi asupra unei arhitecturi de securitate necesare pentru ca acesta să nu mai reînceapă niciodată odată ce ostilităţile vor înceta”.

Acest interviu a avut loc pe fondul unor noi eforturi diplomatice menite să reînvie speranţele de pace şi al unei recente apropieri între Donald Trump şi Vladimir Putin, ceea ce a stârnit temeri la Kiev cu privire la o eventuală abandonare din partea Statelor Unite, în contextul în care Ucraina se teme de o iarnă dificilă în faţa bombardamentelor intense ale Rusiei.

Pe lângă negocierile de la Abu Dhabi - primele de acest gen de la jumătatea lunii februarie -, miercuri şi joi au loc la Bruxelles întâlniri între reprezentanţi ai Uniunii Europene, Regatului Unit, NATO şi Statelor Unite.

Reuniunea de miercuri s-a axat pe „reconstrucţia postbelică” şi a fost „substanţială”, a precizat miercuri seara Zelenski, adăugând că cea de joi va fi dedicată „garanţiilor de securitate pentru Ucraina”.

Joi, prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, urmează să se pronunţe cu privire la recentul armistiţiu care a permis evacuarea unui oraş ucrainean ocupat pe frontul de la Oleşkî.

Cu această ocazie, ea urmează să primească reprezentanţi ucraineni şi ruşi, printre care se numără mediatorii pentru drepturile omului din Kiev şi Moscova, Dmytro Lubinets şi Iana Lantratova.

Înaintea acestei întâlniri, Volodimir Zelenski i-a acordat miercuri o distincţie lui Melania Trump pentru „contribuţia sa personală la ajutorul umanitar”.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenţiile de presă ruse, negociatorul rus Kirill Dmitriev va fi, de asemenea, prezent „dacă logistica o va permite”.

Vizita acestui consilier responsabil cu cooperarea economică internaţională, dacă se va confirma, are loc în contextul în care Donald Trump s-a apropiat de Moscova prin încheierea unui acord privind livrările de motorină rusă şi prin scutirea Rusiei de noi sancţiuni asupra sectorului său energetic.

După victoria democraţilor la alegerile de la jumătatea mandatului, şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, şi-a exprimat speranţa că viitorul Congres american „va exercita o presiune mai mare asupra Rusiei”.

Ministrul german al Afacerilor Externe, Johann Wadepul, a văzut în acest lucru o posibilă „ocazie de a lansa o nouă iniţiativă” pentru soluţionarea conflictelor din Orientul Mijlociu şi din Ucraina.

„Să fim sinceri, în ultimii doi ani, Trump a guvernat în mare parte fără a ţine cont de Congres. De ce s-ar schimba asta astăzi?”, a temperat cancelarul Friedrich Merz.