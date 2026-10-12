UE a adoptat noi sancţiuni împotriva Rusiei, care vizează aproape 1.600 de persoane şi entităţi. Mesaj transmis de Kaja Kallas

„Peste jumătate au legături cu lanţul de producţie de rachete balistice”, a scris Kaja Kallas într-un mesaj pe platforma X. Miniştrii au ratificat un acord la care au ajuns ambasadorii UE miercurea trecută, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

„Miniștrii de externe ai UE tocmai au adoptat aproape 1.600 de noi intrări pe lista sancțiunilor care vizează complexul militar-industrial al Rusiei. Aceasta este cea mai amplă extindere a listei noastre de sancțiuni de când Rusia a declanșat războiul. Europa dă din nou dovadă de unitate. Peste jumătate dintre acestea sunt legate de lanțul de producție al rachetelor balistice. Facem ca producția de arme pe care Rusia le folosește pentru a ucide ucraineni să devină semnificativ mai dificilă, mai lentă și mai costisitoare”, a transmis Kaja Kallas.

Acest ansamblu de sancţiuni, care prevede o îngheţare a activelor în UE şi o interdicţie de călătorie, a fost aprobat miercuri de ambasadorii celor 27 la Bruxelles. În detaliu, ele vizează 743 de indivizi şi 826 de entităţi, toate legate de complexul militaro-industrial rus, potrivit unor diplomaţi de la Bruxelles citaţi de France Presse.

Noul pachet va ridica la aproape 4.600 numărul total de persoane şi entităţi sancţionate la UE din cauza războiul declanşat de Moscova în Ucraina.

Aceste noi sancţiuni intervin după anunţul american al unui acord cu Rusia pentru aprovizionarea SUA cu motorină rusească, o ridicare de facto a sancţiunilor americane, care a provocat neînţelegere în rândul a numeroase ţări europene.

„Îl regret profund. Sper că nu va intra în vigoare, pentru că trebuie să accentuăm presiunea asupra Rusiei şi să întărim susţinerea pentru Ucraina”, a declarat luni la Luxemburg ministrul suedez al afacerilor externe, Maria Malmer Stenergard.

