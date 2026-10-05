UE deblochează o nouă tranșă de 156 de milioane de euro pentru Republica Moldova

Kallas a amintit că Uniunea Europeană a alocat Republicii Moldova 1,9 miliarde de euro prin Planul de Creștere și a anunțat deblocarea noii tranșe de 156 de milioane de euro.

”Uniunea Europeană este cel mai important partener comercial al Republicii Moldova. Am alocat 1,9 miliarde de euro prin Planul de Creștere Economică, iar astăzi am deblocat o nouă tranșă de 156 de milioane de euro”, a declarat Kaja Kallas.

Premierul Vasile Tofan a precizat că noua finanțare vine după ce Republica Moldova a finalizat 18 reforme prevăzute în Planul de Creștere Economică. Potrivit acestuia, autoritățile au realizat 95% dintre reformele programate pentru actuala etapă.

”Salut disciplina din sistem, pentru că, dacă facem mai multe reforme, primim mai multă finanțare”, a declarat Tofan.

La rândul său, comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că eforturile trebuie intensificate pentru ca fondurile prevăzute în Planul de Creștere să fie transformate în proiecte concrete și investiții în economia Republicii Moldova.

Planul de Creștere pentru Republica Moldova are o valoare totală de 1,9 miliarde de euro și este destinat susținerii reformelor, investițiilor și apropierii economiei statului de piața unică europeană.