Deschide.md

UE deblochează o nouă tranșă de 156 de milioane de euro pentru Republica Moldova

Deschide.MD
Actualizat la:
UE deblochează o nouă tranșă de 156 de milioane de euro pentru Republica Moldova

Uniunea Europeană a deblocat o nouă tranșă de 156 de milioane de euro pentru Republica Moldova, în cadrul Planului de Creștere Economică. Anunțul a fost făcut de Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, după cea de-a zecea reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană, desfășurată la Bruxelles.

Kallas a amintit că Uniunea Europeană a alocat Republicii Moldova 1,9 miliarde de euro prin Planul de Creștere și a anunțat deblocarea noii tranșe de 156 de milioane de euro.

Uniunea Europeană este cel mai important partener comercial al Republicii Moldova. Am alocat 1,9 miliarde de euro prin Planul de Creștere Economică, iar astăzi am deblocat o nouă tranșă de 156 de milioane de euro”, a declarat Kaja Kallas.

Premierul Vasile Tofan a precizat că noua finanțare vine după ce Republica Moldova a finalizat 18 reforme prevăzute în Planul de Creștere Economică. Potrivit acestuia, autoritățile au realizat 95% dintre reformele programate pentru actuala etapă.

Salut disciplina din sistem, pentru că, dacă facem mai multe reforme, primim mai multă finanțare”, a declarat Tofan.

La rândul său, comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că eforturile trebuie intensificate pentru ca fondurile prevăzute în Planul de Creștere să fie transformate în proiecte concrete și investiții în economia Republicii Moldova.

Planul de Creștere pentru Republica Moldova are o valoare totală de 1,9 miliarde de euro și este destinat susținerii reformelor, investițiilor și apropierii economiei statului de piața unică europeană.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md