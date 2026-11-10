UE, divizată cu privire la rolul Europei în viitoarele discuții dintre Ucraina și Rusia de la Abu Dhabi

Germania a prezentat patru principii pentru un eventual acord de pace, printre care se numără încheierea războiului înainte de a fo discutată ordinea de securitate a Europei.

Țările europene sunt divizate cu privire la amploarea rolului pe care ar trebui să îl joace în viitoarele discuții mediate de SUA între Ucraina și Rusia, la Abu Dhabi, mai mulți lideri ai UE insistând pentru un rol mai important la masa negocierilor, notează DIGI24.ro.

Consilierii de securitate națională din Franța, Germania și Regatul Unit - așa-numitul grup E3 - sunt așteptați să participe la discuțiile din 10-11 noiembrie, a raportat Politico, citând trei oficiali familiarizați cu discuțiile.

Germania va fi reprezentată de Gunter Sautter, consilierul pentru politică externă și de securitate al cancelarului Friedrich Merz, a declarat pentru Ukrinform un purtător de cuvânt al guvernului german. Berlinul a precizat că Sautter va colabora strâns cu SUA, cu partenerii săi din cadrul E3, cu UE și cu NATO.

Italia și Polonia cer o implicare europeană mai amplă

Cu toate acestea, Italia și Polonia se numără printre țările care militează pentru o implicare europeană mai amplă. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni, ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski și președintele Consiliului European Antonio Costa au solicitat cu toții un rol mai important pentru țările europene.

Dezacordul apare în contextul în care se preconizează că discuțiile vor aborda o nouă „arhitectură de securitate europeană”, o expresie folosită de Jared Kushner, ginerele și trimisul special al președintelui american Donald Trump.

Perspectiva discutării aranjamentelor de securitate ale Europei fără o participare europeană mai largă a stârnit îngrijorări, în special în Europa de Est și de Nord.

„Ultimul lucru pe care ni-l dorim este ca Europa de Vest să încheie acorduri cu Rusia fără a ține cont de părerea europenilor din Est”, a declarat Sikorski reporterilor la Varșovia.

Reprezentanții europeni, prezenți la discuțiile de la Abu Dhabi

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a confirmat pe 8 noiembrie că vor participa și reprezentanți francezi, afirmând că țările europene trebuie să fie implicate în discuțiile care afectează securitatea viitoare a continentului.

Nu a fost clar dacă instituțiile UE vor avea reprezentanți la discuții. Un oficial german a descris întâlnirea de la Abu Dhabi ca fiind o sesiune de „lansare”, urmând să aibă loc și alte runde, și a afirmat că reprezentanții E3 vor informa un grup mai larg de participanți europeni în marja reuniunii Comunității Politice Europene de joi, de la Dublin.

Un oficial al UE, la curent cu pregătirile, a declarat că consilierii naționali de securitate se vor afla în clădire sau în apropiere, dar nu vor participa direct la negocieri.

„Nu pot exista discuții despre Europa fără Europa. Și nu pot exista discuții despre arhitectura de securitate europeană - sau, de fapt, despre securitate în general - fără participarea noastră”, a declarat un diplomat al UE pentru Politico.

Germania propune patru principii pentru un acord de pace

Berlinul a prezentat, de asemenea, patru principii pentru un eventual acord de pace, despre care afirmă că au fost coordonate cu Washingtonul. Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a declarat pe 6 noiembrie că războiul Rusiei împotriva Ucrainei trebuie să ia sfârșit înainte ca discuțiile privind o nouă ordine de securitate europeană să înceapă.

Orice acord trebuie să facă parte dintr-o soluționare cuprinzătoare, să beneficieze de consensul aliaților NATO și să includă participarea europeană la deciziile privind securitatea continentului, a afirmat Kornelius.