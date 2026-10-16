UE exclude un veto al Transnistriei asupra integrării R. Moldova

În cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR MOLDOVA, ea a declarat că scenariile în care regiunea transnistreană ar împiedica integrarea europeană a țării nu sunt realiste.

Diplomata a precizat că deciziile privind regiunea transnistreană aparțin autorităților Republicii Moldova, iar Uniunea Europeană susține suveranitatea și integritatea teritorială a țării, precum și eforturile de reintegrare, intensificate în ultimele luni.

„Nimeni nu trebuie să pună la îndoială faptul că cineva ar putea avea un veto care să împiedice integrarea țării în UE. Înalta reprezentantă Kaja Kallas și comisara Marta Kos au menționat clar că aceste scenarii nu sunt posibile, nu sunt realiste”, a declarat ambasadoarea.

Potrivit acesteia, un obiectiv important al Bruxellesului este ca beneficiile integrării europene să fie resimțite atât pe malul drept, cât și pe malul stâng al Nistrului. În acest sens, diplomata a menționat că o mare parte din comerțul regiunii transnistrene se desfășoară deja cu Uniunea Europeană.

Pe 5 octombrie, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat în cadrul Consiliului de Asociere UE–Republica Moldova, că situația din regiunea transnistreană rămâne fragilă și că modelul economic actual al regiunii „nu este sustenabil”. În acest context, ea a subliniat importanța eforturilor Chișinăului pentru reintegrarea socio-economică și a precizat că „conflictul transnistrean nu va deveni un obstacol în calea parcursului european al Republicii Moldova”.

La o zi distanță, pe 6 octombrie, Ambasada Rusiei la Chișinău a susținut că declarația Kajei Kallas ar demonstra că „Bruxelles-ul este, de fapt, de acord cu prezența pe teritoriul UE a trupelor ruse” staționate în Transnistria în baza acordului din 1992. Misiunea diplomatică rusă a apreciat, de asemenea, că acest lucru ar reprezenta o recunoaștere a rolului militarilor ruși drept „garanți ai stabilității” în regiune.

La rândul său, vicepremierul pentru Reintegrare al Republicii Moldova a reacționat la declarații reprezentanței diplomatice ruse, subliniind că „prezența ilegală nu poate deveni legală prin interpretarea unei declarații”. Potrivit oficialului moldovean, mesajul transmis de la Bruxelles este că actualul statu-quo din regiunea transnistreană nu este recunoscut, iar apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană ar crea „un cadru sustenabil și mult mai atractiv pentru reintegrarea țării”.