UE îi cere lui Elon Musk să asigure serviciile Starlink fără restricţii pentru Ucraina

SpaceX trebuie să restabilească urgent serviciile complete pentru Ucraina, care are nevoie de acest sistem pentru a opera dronele necesare apărării teritoriului său, a declarat un purtător de cuvânt al UE la Bruxelles, scrie Digi24.ro.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că războiul din Ucraina a demonstrat cât de mult depinde securitatea Europei de infrastructura spaţială, notează dpa, citată de Agerpres.

Din acest motiv, UE lucrează activ la dezvoltarea şi construirea unei noi reţele de sateliţi, numita IRIS2, care va fi formată din peste 300 de sateliţi şi este menită să asigure comunicaţii prin satelit extrem de securizate, atât în scopuri civile, cât şi militare.

„Vom implica, bineînţeles, pe deplin Ucraina în acest demers”, a declarat purtătorul de cuvânt. Wall Street Journal (WSJ) şi CBS News au relatat că Musk s-ar fi aflat în spatele restricţiilor impuse serviciilor de internet prin satelit Starlink în Ucraina.

Potrivit CBS News, Musk a purtat mai multe discuţii cu oficiali guvernamentali înainte de luarea deciziei. El ar fi dorit clarificări cu privire la poziţia preşedintelui Donald Trump în această chestiune.

WSJ a relatat că Musk şi Trump au discutat, de asemenea, direct la telefon după impunerea restricţiilor.