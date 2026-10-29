UE îşi îndeamnă aliaţii să intensifice presiunea asupra Rusiei, după atacul din gara Dnipro soldat cu 14 morţi

„Rusia trebuie trasă la răspundere”, a adăugat ea, subliniind că va include acest subiect pe ordinea de zi a discuţiilor de la summitul UE-Canada de la Montreal şi a reuniunii miniştrilor de externe ai G20 de la Atlanta, scrie News.RO.

Summitul de la Montreal se desfăşoară până vineri, în timp ce reuniunea G20 este programată vineri şi sâmbătă în marele oraş din sud-estul Statelor Unite. „Voi face apel la partenerii noştri să consolideze şi mai mult sprijinul nostru acordat Ucrainei şi să promoveze mecanismele de tragere la răspundere”, a declarat şefa diplomaţiei UE.

Kaja Kallas a menţionat viitorul tribunal special pentru Ucraina, destinat să judece invazia rusă asupra acestei ţări, precum şi Comisia Internaţională pentru Reclamaţii, mecanismul creat în 2023 de Consiliul Europei pentru înregistrarea cererilor de despăgubiri. Pe lângă atacul care a provocat cel puţin 14 morţi pe peronul unei gări din Dnipro, în zona de centru-est a Ucrainei, atacurile ruseşti au ucis joi şi civili în Cernihov (nord), Kremenciuk (centru) şi în regiunea Zaporojie.

„Încă o serie de atacuri ruseşti crude şi devastatoare împotriva civililor din Ucraina”, a deplâns şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, tot pe X. „UE va continua să intensifice presiunea asupra Rusiei şi să sprijine Ucraina până la obţinerea unei păci juste şi durabile. Facem apel la toţi partenerii noştri internaţionali să facă acelaşi lucru”, a adăugat liderul portughez.