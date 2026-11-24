Dintre companiile selectate prin concurs, 13 vor beneficia de sprijin pentru modernizarea afacerilor și eficientizarea resurselor, opt vor dezvolta modele de eco-inovare, iar 14 sunt start-up-uri din domeniul economiei circulare. Valoarea echipamentelor și serviciilor oferite fiecărei companii este cuprinsă între 13 500 și 18 mii de euro, beneficiarii urmând să contribuie cu o parte din costuri.

Potrivit unui comunicat al PNUD Moldova, investițiile vor permite companiilor să reducă consumul de energie și cantitatea de deșeuri, să utilizeze mai eficient resursele și să modernizeze procesele de producție prin tehnologii și practici durabile. Antreprenorii vor beneficia, de asemenea, de mentorat și instruiri pentru dezvoltarea afacerilor și adoptarea principiilor economiei circulare.

Companiile selectate activează în domenii precum agricultura sustenabilă, producerea alimentelor, fabricarea ambalajelor din materiale biodegradabile, producția de mobilă și fabricarea materialelor de construcții din deșeuri de plastic. Printre beneficiari se numără un start-up care prelucrează lâna pentru a obține un fertilizant natural.

54% dintre cele 35 de companii selectate sunt conduse de femei. Trei dintre antreprenori sunt finaliști ai programului Green Tech Incubator, care sprijină transformarea ideilor de afaceri verzi în inițiative antreprenoriale.

Prin proiectul „Facilitarea unei tranziții verzi incluzive în Republica Moldova”, UE și PNUD susțin dezvoltarea sectorului privat, promovarea eco-inovațiilor și antreprenoriatul verde.