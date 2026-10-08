UE prelungește cu un an sancțiunile împotriva celor implicați în acțiunile rusești de destabilizare

Potrivit documentului, Veaceslav Valico a fost implicat într-o operațiune de destabilizare organizată de Rusia. Acesta a participat la desenarea unor stele ale lui David pe străzile Parisului, la scurt timp după atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023. Documentul UE precizează că acțiunea a fost organizată în schimbul unei recompense financiare și avea scopul de a provoca tensiuni în societatea franceză. De asemenea, Valico este implicat în răspândirea sistematică a dezinformării în Republica Moldova și Ucraina, ca parte a acțiunilor hibride ale Rusiei.

În același timp, Dmitri Buimistru este considerat principalul propagandist al postului de televiziune online MD24, creat de oligarhul fugar Ilan Șor după retragerea licențelor instituțiilor sale de media. Buimistru este acuzat de răspândirea dezinformării pro-Kremlin și de subminarea suveranității Republicii Moldova.

Pe lângă cei doi, lista îl include și pe omul de afaceri Anatoli Prizenko, acuzat de coordonarea operațiunii de destabilizare de la Paris, din octombrie 2023. Prizenko și-a asumat public responsabilitatea pentru această acțiune.

De măsuri restrictive sunt vizați și cetățenii moldoveni Iurie Neculiti și Ivan Neculiti, directorul executiv și proprietarul unei companii înregistrate în Regatul Unit, care oferă găzduire pe servere din întreaga lume și ar permite unor actori sponsorizați de Rusia să desfășoare activități de destabilizare, inclusiv manipularea informațiilor, ingerințe și atacuri cibernetice împotriva UE și a unor state terțe.