Împrumutul va contribui la acoperirea a circa două treimi din nevoile de finanțare suplimentare ale Ucrainei în 2027 estimate la 70 de miliarde de euro în condițiile continuării războiului de apărare contra Rusiei, a explicat șefa executivului UE. Ceilalți parteneri internaționali ai Kievului ar urma să furnizeze restul banilor pentru a acoperi necesarul.



''Credem că aceasta este cea mai bună modalitate de a întinde Ucrainei o mână solidă la masa negocierilor. Și Ucraina doar trebuie să ramburseze de îndată ce Rusia plătește pentru pagubele pe care le-a cauzat în Ucraina'', a adăugat Ursula von der Leyen.



Măsura propusă de Comisia Europeană, ce are nevoie de aprobarea țărilor membre UE, este separată de un împrumut similar pentru Ucraina, convenit de liderii statelor membre în decembrie anul trecut și vizează 90 de miliarde de euro pentru Kiev pentru anii 2026 și 2027.



Uniunea Europeană și statele sale membre sunt cel mai mare furnizor de sprijin financiar, economic, militar și umanitar pentru Ucraina.



Până în prezent au fost mobilizate 231,5 miliarde de euro, dintre care 117,3 miliarde de euro furnizate de la bugetul UE sau garantate de acesta, 77,9 miliarde de euro sub formă de măsuri de asistență militară, 17 miliarde de euro ca sprijin pentru refugiații din interiorul UE, 15,5 miliarde de euro drept sprijin din partea statelor membre și 3,8 miliarde de euro constând în venituri obținute din activele rusești înghețate.



UE sprijină economia ucraineană prin împrumutul pentru sprijinirea Ucrainei în valoare de 90 de miliarde de euro; Mecanismul pentru Ucraina, care furnizează împrumuturi și granturi în valoare de până la 50 de miliarde de euro; asistență macrofinanciară; venituri obținute din active rusești blocate și măsuri ce avantajează comerțul Ucrainei, inclusiv culoare de solidaritate.



Această combinație de granturi, împrumuturi, garanții și sprijin bugetar a jucat un rol esențial în menținerea stabilității economice a Ucrainei, în finanțarea nevoilor imediate ale țării și în promovarea redresării și reconstrucției sale pe termen lung.