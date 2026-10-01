UE se pregătește să deburseze încă 157 de milioane de euro pentru R. Moldova. Dombrovskis: Evaluăm implementarea reformelor

”Peste 500 de milioane de euro sub formă de granturi au fost deja debursate. În prezent, evaluăm reformele pentru a putea debursa încă 157 de milioane de euro, bani care urmează să fie acordați foarte curând”, a declarat Dombrovskis.

Comisarul european a apreciat progresele Republicii Moldova în reducerea birocrației, îmbunătățirea gestionării investițiilor publice și consolidarea securității energetice. Potrivit acestuia, la conferința de investiții pentru Republica Moldova, investitorii internaționali au anunțat proiecte în valoare de 641 de milioane de euro.

Dombrovskis a atras însă atenția că o mare parte dintre angajamente rămâne de îndeplinit.

”Mai avem multe de făcut. 40 de reforme trebuie realizate până în decembrie, iar alte 57 sunt planificate pentru 2027”, a declarat oficialul european.

Potrivit acestuia, deși perioada de implementare a Planului de Creștere a ajuns aproximativ la jumătate, circa două treimi dintre reformele prevăzute mai trebuie realizate.

La rândul său, premierul Vasile Tofan a declarat că Planul de Creștere, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro, trebuie să se traducă în mai multe investiții private, companii mai productive și infrastructură mai bună.

Șeful Guvernului a dat asigurări că autoritățile vor respecta disciplina fiscală și vor gestiona ”cu maximă corectitudine” fondurile europene.