UE și NATO salută acordul privind Groelanda

'Acesta este un pas pozitiv înainte pentru cooperarea transatlantică și securitatea în Arctica, bazat pe respectul pentru suveranitate, integritate teritorială și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare', a transmis președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o postare pe platforma X.

Acordul va consolida securitatea colectivă, a declarat la rândul său șeful NATO, Mark Rutte, adăugând că o securitate sporită în regiunile Arctică și a Atlanticului de Nord este esențială atât pentru Europa, cât și pentru America de Nord.

Înțelegerea semnată de Groenlanda, Danemarca și Statele Unite interzice oricărui actor din afara UE și NATO să exercite controlul în sectoare strategice. Ideea este de a obstrucționa cu orice preț China sau Rusia să câștige treptat influență asupra teritoriului, în special prin investiții.

'Având în vedere amenințarea la adresa securității naționale și a ordinii publice reprezentată de eforturile sporite ale adversarilor de a-și extinde influența și controlul în Groenlanda, părțile convin că statele sau investitorii dintr-un stat care nu este nici membru al NATO, nici partener al NATO, nici stat membru al UE, nu vor avea voie să exercite controlul, (...) o influență semnificativă sau să aibă acces la informații nepublice care pot constitui o amenințare la adresa securității naționale sau a ordinii publice în sectoare sau activități deosebit de sensibile de pe teritoriul Groenlandei', precizează acordul la Articolul 10.

Documentul specifică faptul că validitatea sa nu va fi pusă sub semnul întrebării dacă Groenlanda devine independentă și că insula trebuie să rămână membră a NATO.

'În cazul în care Groenlanda își exercită dreptul la autodeterminare pentru a deveni independentă, Guvernul Regatului Danemarcei și Guvernul Groenlandei se vor asigura împreună că statul groenlandez independent este de acord să rămână membru al NATO, inclusiv prin depunerea unei cereri de aderare, dacă este necesar, și își asumă în mod explicit, de la data independenței, toate drepturile și obligațiile Regatului Danemarcei, așa cum sunt prevăzute în prezentul acord', se precizează în înțelegere.

Acordul prevede construirea a două baze americane în sudul și estul Groenlandei, la Narsarsuaq și Mestersvig. Articolul 4 al textului specifică faptul că Statele Unite își pot moderniza și extinde activitățile și la singura lor bază activă, Pituffik, situată în nordul insulei.