UE va aloca încă 30 de milioane de euro pentru compensarea facturilor la energie în R. Moldova

”Am propus acum încă 30 de milioane de euro pentru Republica Moldova, pentru cetățenii dumneavoastră, pentru a ușura povara costurilor ridicate la energie, pentru moldovenii care au cea mai mare nevoie de acest sprijin”, a declarat Marta Kos.

Comisarul european a subliniat că sprijinul financiar oferit de UE urmărește și dezvoltarea economiei Republicii Moldova, prin modernizarea infrastructurii și facilitarea accesului companiilor moldovenești la piața europeană.

Potrivit oficialului, finanțarea europeană este condiționată de implementarea reformelor asumate de autoritățile de la Chișinău, iar beneficiile trebuie să se reflecte direct în îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor.

”Principiul este foarte simplu: când Republica Moldova implementează reforme, Uniunea Europeană oferă finanțare. Acest lucru trebuie să-i ajute pe moldoveni să construiască drumuri mai bune, să-și modernizeze școlile și să aibă acces la apă”, a explicat Marta Kos.

În acest context, comisarul european a anunțat că Uniunea Europeană va pregăti anul viitor un nou pachet de sprijin financiar pentru R. Moldova.

”Anul viitor vom pregăti un nou pachet de sprijin financiar, care va începe în 2028 și va continua sprijinul oferit prin Planul de Creștere, în valoare de 1,9 miliarde de euro”, a precizat oficialul european.

În încheierea discursului, Marta Kos a făcut referire la expresia românească ”toamna se numără bobocii”, pe care a asociat-o cu rezultatele reformelor implementate de Republica Moldova.

”Toamna se numără bobocii – este o expresie minunată pe care am învățat-o de la voi. Deci, bobocii, adică reformele voastre, sunt cele care aduc rezultate. Noi știm să numărăm bobocii și o vom face împreună. Europa este aici pentru a rămâne. Haideți să facem anul 2027 un an al rezultatelor. Cu toții avem șansa de a scrie istorie. Haideți să facem acest lucru împreună”, a declarat Marta Kos.