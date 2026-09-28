UE vrea să își consolideze răspunsul la atacurile hibride rusești

„Este vorba despre tot ceea ce se situează sub pragul agresiunii armate și despre cum putem acționa împreună (...) Ce instrumente putem folosi la diferite niveluri”, a declarat Kallas la sosirea la o reuniune a miniștrilor apărării din UE la Bruxelles, transmite Agerpres.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus recent ca Uniunea să adopte un mecanism de urgență, inspirat de Articolul 4 din Tratatul NATO, care să permită o coordonare și un răspuns rapid între țările UE.

Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord permite oricărui stat membru să solicite consultări urgente cu aliații săi imediat ce consideră că integritatea sa teritorială, independența politică sau securitatea sunt amenințate, fără a declanșa imediat un răspuns militar.

Serviciile de informații militare daneze au avertizat joi că Rusia va efectua probabil mai multe atacuri hibride împotriva unor ținte occidentale, subliniind că o invazie a unei țări NATO este 'improbabilă', dar totuși posibilă.

Săptămâna trecută, prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat, de asemenea, cu privire la amenințările hibride rusești, inclusiv atacuri cu drone și rachete, care vizează aliații Ucrainei.

„Este clar că este necesară o abordare comună a NATO și UE. Opțiunile sunt pe masă și acestea trebuie, de asemenea, coordonate”, a declarat Sebastian Hartmann, secretarul de stat german la Ministerul Apărării, la sosirea sa la Bruxelles.

Rusia și-a intensificat presiunea, în special asupra țărilor care susțin Ucraina, „și trebuie să abordăm această problemă cu calm, dar cu hotărâre”, a declarat ministrul apărării finlandez, Antti Hakkanen.

Rusia urmărește în primul rând „impactul psihologic” în atacurile sale hibride, pentru a destabiliza țările europene, în special pe cele care susțin Kievul, a explicat un oficial al UE sub condiția anonimatului.

În acest context, Kallas și mai multe țări ale UE consideră că cel mai bun răspuns este, dimpotrivă, consolidarea sprijinului european pentru efortul de război ucrainean împotriva Rusiei.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a cerut, de asemenea, joi țărilor europene să ofere „mai mult sprijin Ucrainei” dacă „vor cu adevărat să trimită un semnal rușilor cu fiecare incident sau atac hibrid”.