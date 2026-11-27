Potrivit Codului Electoral, agitația electorală este interzisă în ziua alegerilor și în cea precedentă. În această perioadă, candidații nu pot apărea nici în emisiuni televizate sau radiofonice.

Totodată, administrația publică locală și difuzorii de publicitate sunt obligați să înlăture materialele publicitare electorale, inclusiv afișajele amplasate în locurile special amenajate. Interdicția nu se referă însă la informațiile publicate anterior pe internet.

De asemenea, concurenții electorali nu pot efectua virări în sau din conturile cu mențiunea „Fond electoral”.

Comisia Electorală Centrală precizează că agitația electorală în ziua votării sau în ziua precedentă constituie contravenție. Pentru încălcarea acestei interdicții, persoanele fizice riscă amenzi de la 2 mii la 3 mii de lei, iar persoanele juridice – de la 5 mii la 7 500 de lei.