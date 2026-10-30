Ultima zi de agitație electorală înaintea alegerilor locale noi din 1 noiembrie

Potrivit CEC, în zilele de 31 octombrie și 1 noiembrie, candidații nu vor mai putea participa la emisiuni televizate sau radiofonice. Autoritățile publice locale și difuzorii de publicitate sunt obligați să înlăture materialele publicitare electorale, inclusiv afișajele din locurile special amenajate. Interdicția nu se aplică informațiilor deja publicate pe internet.

În aceeași perioadă, concurenții electorali nu vor putea efectua transferuri de bani în sau din conturile cu mențiunea „Fond electoral”.

Autoritatea electorală menționează că în cazul continuării agitației electorale, persoanele vinovate sunt sancționate cu amenzi de la două până la trei mii de lei pentru persoanele fizice și de la 5 până la 7,5 mii de lei pentru persoanele juridice.

Duminică, 1 noiembrie, vor avea loc alegeri locale noi în satele Cairaclia și Novosiolovca din raionul Taraclia, orașul Costești din raionul Rîșcani, satul Hăsnășenii Mari din raionul Drochia, precum și în satele Tomai și Chirsova din UTA Găgăuzia. În aceeași zi, în satul Delacău din raionul Anenii Noi va fi organizat un referendum local.