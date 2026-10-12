Ultimii trei candidați la funcția de bașcan al Găgăuziei, înregistrați

Ivanna Koksal este fostă jurnalistă și deputată în Parlament, unde a reprezentat Partidul Socialiștilor în perioada 2019-2025. Anterior, a deținut două mandate în Adunarea Populară a Găgăuziei. La actualul scrutin, candidează independent. Serghei Anastasov este primarul municipiului Comrat din 2015 și are experiență și în mediul de afaceri.

Oleg Garizan este primarul satului Copceac, funcție pe care o deține în mai multe mandate începând din 1999. A fost deputat în Parlament în perioada 2009-2014, din partea Partidului Comuniștilor, și a activat în structurile de reprezentare a administrației publice locale.

Anterior, Consiliul Electoral Central al Găgăuziei i-a înregistrat pe Fiodor Gagauz, desemnat de Partidul Socialiștilor, Alexandr Stoianoglo, deputat în Parlament, și Cornel Dudnic, fost deputat democrat, ambii candidați independenți. De asemenea, au fost înregistrați Ivan Cîlcic, vicepreședintele Partidului Popular Găgăuz, și Petru Vlah, desemnat de Partidul „Noua Opțiune Istorică”.

Până pe 14 octombrie, Consiliul urmează să aprobe modelul și textul buletinului de vot, ordinea înscrierii concurenților electorali, precum și, după caz, simbolurile candidaților independenți.

Alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei vor avea loc pe 15 noiembrie, în aceeași zi cu alegerile pentru Adunarea Populară.