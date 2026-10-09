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Un al doilea centru de date Yandex, lovit într-un atac ucrainean cu dronă

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Un al doilea centru de date Yandex, lovit într-un atac ucrainean cu dronă

Compania rusă de tehnologie şi inteligenţă artificială Yandex a anunţat vineri că mai multe module ale centrului său de date din regiunea rusă Kaluga au fost scoase complet din funcţiune în urma unui atac cu dronă, al doilea incident de acest fel în decurs de două zile, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Unele dintre serviciile companiei ar putea înregistra perturbări, a precizat Yandex, adăugând că nimeni nu a fost rănit în atacul produs la sud-vest de Moscova.

Guvernatorul regiunii Kaluga, Vladislav Şapşa, a scris pe contul său de Telegram că „inamicul” a lovit infrastructura din Kaluga şi din regiunea înconjurătoare în noaptea de joi spre vineri, provocând rănirea a nouă persoane, potrivit AFP, preluat de g4media.ro.

Joi, o dronă ucraineană a lovit un alt centru de date al Yandex, situat în regiunea Riazan, la sud-est de capitală, unde se află două dintre cele trei supercomputere utilizate pentru dezvoltarea modelului de inteligenţă artificială al companiei. Yandex a anunţat că evaluează pagubele provocate de atac şi că nu poate confirma dacă echipamentele vor putea fi repuse în funcţiune, relatează Reuters.

În ultima lună, Rusia a desfăşurat o campanie de atacuri împotriva centrelor de date şi a infrastructurii de telecomunicaţii din Ucraina, inclusiv asupra unor obiective din centrul Kievului.

„Ripostăm întotdeauna în acelaşi mod”, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Ştiţi cu toţii că ei au lovit şi continuă să lovească centrele noastre de date. Noi ripostăm. Nu pot dezvălui toate detaliile”, a spus el, notează Reuters.


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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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