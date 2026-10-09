Un al doilea centru de date Yandex, lovit într-un atac ucrainean cu dronă

Unele dintre serviciile companiei ar putea înregistra perturbări, a precizat Yandex, adăugând că nimeni nu a fost rănit în atacul produs la sud-vest de Moscova.

Guvernatorul regiunii Kaluga, Vladislav Şapşa, a scris pe contul său de Telegram că „inamicul” a lovit infrastructura din Kaluga şi din regiunea înconjurătoare în noaptea de joi spre vineri, provocând rănirea a nouă persoane, potrivit AFP, preluat de g4media.ro.

Joi, o dronă ucraineană a lovit un alt centru de date al Yandex, situat în regiunea Riazan, la sud-est de capitală, unde se află două dintre cele trei supercomputere utilizate pentru dezvoltarea modelului de inteligenţă artificială al companiei. Yandex a anunţat că evaluează pagubele provocate de atac şi că nu poate confirma dacă echipamentele vor putea fi repuse în funcţiune, relatează Reuters.

În ultima lună, Rusia a desfăşurat o campanie de atacuri împotriva centrelor de date şi a infrastructurii de telecomunicaţii din Ucraina, inclusiv asupra unor obiective din centrul Kievului.

„Ripostăm întotdeauna în acelaşi mod”, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Ştiţi cu toţii că ei au lovit şi continuă să lovească centrele noastre de date. Noi ripostăm. Nu pot dezvălui toate detaliile”, a spus el, notează Reuters.



