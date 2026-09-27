Un artist din R. Moldova, expulzat din Italia după ce a blocat o autostradă în apropiere de Milano

Incidentul s-a produs în septembrie, când muzicianul Nicolae Novacenko, al cărui nume de scenă este „Bratan”, a blocat autostrada mergând cu motocicleta împreună cu un grup de 30 de persoane, transmite Digi24.ro.

Videoclipul a fost difuzat apoi pe pagina sa de Instagram. „Ţinând cont de ameninţarea pe care o reprezintă pentru securitatea publică, permisul de sejur i-a fost revocat şi a fost instalat în primul avion care să-l ducă în ţara sa de origine”, a declarat ministrul pe X.

Potrivit media italiene, muzicianul în vârstă de 32 de ani se află în Italia de la vârsta de 17 ani.