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Un artist din R. Moldova, expulzat din Italia după ce a blocat o autostradă în apropiere de Milano

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Un artist din R. Moldova, expulzat din Italia după ce a blocat o autostradă în apropiere de Milano

Italia a expulzat un artist moldovean de muzică trap, acuzat că a blocat o axă rutieră majoră în apropiere de Milano pentru a înregistra un clip muzical, a anunţat duminică ministrul de interne italian, Matteo Piantedosi, citat de AFP.

Incidentul s-a produs în septembrie, când muzicianul Nicolae Novacenko, al cărui nume de scenă este „Bratan”, a blocat autostrada mergând cu motocicleta împreună cu un grup de 30 de persoane, transmite Digi24.ro.

Videoclipul a fost difuzat apoi pe pagina sa de Instagram. „Ţinând cont de ameninţarea pe care o reprezintă pentru securitatea publică, permisul de sejur i-a fost revocat şi a fost instalat în primul avion care să-l ducă în ţara sa de origine”, a declarat ministrul pe X.

Potrivit media italiene, muzicianul în vârstă de 32 de ani se află în Italia de la vârsta de 17 ani.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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