Un atac rusesc cu drone a distrus un depozit al companiei de producţie cofondate de Volodimir Zelenski

„Am pierdut un număr mare de decoruri, costume şi obiecte care, timp de douăzeci de ani, au făcut parte din concertele, emisiunile noastre de televiziune, filmele şi serialele noastre”, a precizat compania Kvartal 95 într-un mesaj postat pe reţelele sociale, citată de news.ro.

Compania precizează că atacul nu a făcut victime şi a publicat imagini în care se văd pompierii stingând un incendiu de proporţii la faţa locului. „Armele ruseşti pot distruge proprietăţi. Dar nu ne pot opri. Continuăm să lucrăm, să scriem glume şi să îi ajutăm pe apărătorii Ucrainei”, afirmă studioul, precizând că menţine organizarea unui concert caritabil programat pentru mijlocul lunii octombrie.

Compania de producţie Kvartal 95 a fost fondată în 2003 de Volodimir Zelenski şi de doi fraţi, Boris şi Sergei Şefir, toţi originari din Krivoi Rog, oraş din centrul Ucrainei. Aceasta a produs, printre altele, serialul „Slujitorul poporului” (2015-2019), în care Volodimir Zelenski interpreta rolul unui simplu profesor de istorie care devenea, brusc, preşedintele Ucrainei, serial care i-a marcat începutul ascensiunii politice.