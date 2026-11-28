Potrivit Poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 00:25. Din informațiile preliminare, șoferul unui automobil de marca Toyota, în care se mai aflau două persoane, ar fi pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un pilon electric.

În urma impactului, conducătorul auto a decedat pe loc, iar unul dintre pasageri, în vârstă de 20 de ani, a fost transportat la spital.

Cel de-al doilea pasager a părăsit locul accidentului, identitatea acestuia urmând să fie stabilită.

Poliția investighează toate circumstanțele producerii accidentului.