Un automobil, lovit de trenul Chișinău–Bulboaca pe segmentul feroviar Revaca–Mereni

Potrivit CFM, impactul s-a produs în jurul orei 14:40, la kilometrul 1538, pichetul 7. Din informațiile preliminare, conducătorul autovehiculului a intrat în coliziune cu trenul.

Poliția a fost solicitată la fața locului pentru documentarea circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

Deocamdată, CFM nu a comunicat informații despre eventuale victime sau despre pagubele provocate în urma impactului.

Întreprinderea a îndemnat participanții la trafic să respecte regulile de circulație în apropierea căilor ferate.