Un avion al companiei FlyDubai cu destinaţia Tel Aviv aterizează de urgenţă în Arabia Saudită în urma unui ”incident” în zbor. Presa israeliană dezvăluie o bătaie între piloţi

"Zborul FZ 1073, care asigura o legătură între Aeroportul Internaţional Dubai şi Aeroportul Internaţional Ben Gurion, la 30 septembrie, a înregistrat un incident în timpul rutei. Aparatul a aterizat fără probleme pe aeroportul din Tabuk, iar toţi pasagerii sunt teferi", a anunţat într-un comunicat un purtător de cuvânt al companiei low-cost din Emiratele Arabe Unite (EAU), citat de news.ro.

Mai multe publicaţii israeliene dezvăluie o încăierare între pilotul şi copilotul aeronavei, în care a fost activat semnalul SOS al aeronavei.

Acest incident intervine într-un context tensionat, în plin Război în Orientul Mijlociu.

Armata israeliană a desfăşurat două avioane de vânătoare, crezând că poate fi vorba despre o deturnare a unor piraţi ai aerului.

Însă această ipoteză a fost rapid îndepărtată, potrivit posturilor israeliene de televiziune 12 şi KAN.

Potrivit Guvernului israelian, situaţia este "sub control, iar toate măsurile necesare sunt pe cale să fie luate pentru a permite întoarcerea pasagerilor israelieni în deplină siguranţă".

Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a aflat în contact cu mai mulţi dintre miniştrii săi în timpul incidentului şi "continuă să urmărească situaţia", a anunţat într-un comunicat Guvernul.

Nici compania şi nici autorităţile ţărilor implicate nu au oferit, în acest stadiu, despre ceea ce s-a întâmplat la bordul acestui avion.

TRICOU ÎNSÂNGERAT

Presa israeliană dezvăluie, citând surse anonime, că pasagerii zborului au intervenit pentru a-i despărţi pe piloţi în timpul altercaţiei.

Ei au difuzat o fotografie în care apare unul dintre ei cu tricoul pătat de sânge.

Postul israelian de televiziune 12 susţine că autorităţile anchetează cu privire la o posibilă tentativă de sinucidere a unuia dintre piloţi, care a încercat să prăbuşească avionul, iar celălalt pilot l-a împiedicat.

AFP scrie că era imposibil să verifice aceste informaţii imediat.

Armata israeliană, contactată de AFP, a declarat că era pe cale să procedeze la "verificări".

Potrivit site-ului Flightradar, aeronava a pierdut în mod brusc altitudine în timpul zborului.

Datele arată că ea a trecut de la 34.000 de picioare (aproximativ 10.300 de metri) altitudine, la ora 5.21 GMT (8.21, ora României), la 17.000 de picioare (aproximativ 5.100 de metri), la ora 5.22 (8.22, ora României).

Această situaţie de criză intervine nu doar în plin război în Orientul Mijlociu, ci şi în apropierea alegerilor legislative din Israel, prevăzute luna viitoare.

Autorităţile israeliene au avertizat în mai multe rânduri cu privire la un risc sporit în Israel în acest context.

Astfel, Netanyahu a evocat marţi "indicii" ale unor posibile atacuri înainte de alegeri.