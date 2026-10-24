Un avion francez de patrulare maritimă a fost mobilizat pentru a contribui la securitate în Marea Neagră

Aeronava de tip Atlantique 2 operează în cadrul NATO și se află în regiune de două săptămâni, perioadă în care a contribuit la operațiunile de salvare, a precizat ministrul, la Varna, pe coasta bulgară a Mării Negre, relatează AFP, preluat de agerpres.ro



Barrot a amintit că trei nave au fost atacate, una dintre ele scufundându-se în câteva minute, la aproximativ 100 de kilometri de Varna. El a descris vizita sa drept un semn de sprijin și solidaritate cu Bulgaria, în numele Franței și al Uniunii Europene.



Atacurile asupra navelor din Marea Neagră, în largul Ucrainei invadate de Rusia, s-au înmulțit în ultimele săptămâni. Vineri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat „profund alarmată” de o nouă escaladare a acțiunilor Rusiei în regiune, după ce o navă comercială a fost atacată cu o dronă în apropierea portului românesc Constanța. România a atribuit atacul Rusiei.



Ministrul francez a salutat și proiectul european de creare a unei platforme de securitate maritimă la Varna și Constanța, în anii următori. Inițiativa, prevăzută în cadrul strategiei europene pentru Marea Neagră, urmărește evaluarea situației maritime, schimbul de informații, supravegherea în timp real și avertizarea timpurie.



La rândul său, ministrul bulgar de externe, Velislava Petrova, a declarat că centrul de securitate pentru Marea Neagră se înscrie în abordarea strategică europeană.



Barrot, primul ministru francez de externe care vizitează Bulgaria în ultimii 20 de ani, a salutat totodată semnarea iminentă a foii de parcurs pentru punerea în aplicare a parteneriatului strategic dintre cele două țări. Înaintea vizitei, Ministerul francez de Externe evidențiase oportunitățile de cooperare economică pentru companiile franceze în domenii precum apărarea, industria spațială, transporturile și energia nucleară civilă.