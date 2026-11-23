Conform Poliției, la volanul automobilului de marcă Ford se afla un tânăr de 24 de ani, care ar fi lovit bărbatul în timp ce acesta traversa carosabilul în afara trecerii pentru pietoni.

În urma traumatismelor suferite, victima a decedat la fața locului.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatele au arătat că acesta nu se afla în stare de ebrietate.

Poliția precizează că accidentul s-a produs în condiții de vizibilitate redusă, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile. Circumstanțele exacte ale producerii impactului urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.