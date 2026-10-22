Un bărbat bătut până la moarte într-un parc din Bălți, după o dispută despre războiul din Ucraina. Făptașii, trimiși pe banca acuzaților

Crima a avut loc pe 27 iulie 2026, în timpul zilei. Potrivit materialelor dosarului, între cei trei ar fi izbucnit o ceartă despre războiul din Ucraina. Ulterior, cei doi bărbați ar fi bătut victima, lovind-o de mai multe ori, inclusiv în zona capului și a feței.

„Conform raportului de expertiză judiciară, victimei i-au fost aplicate cel puțin 47 de acțiuni traumatice, dintre care cel puțin 26 au vizat regiunea cranio-cerebrală, iar cel puțin 21 de acțiuni traumatice au determinat leziunile corporale localizate la nivelul corpului, membrelor și cutiei toracice”, menționează Procuratura Generală.

Mai mult, unul dintre bărbați este acuzat că, după conflict, în timp ce victima zăcea la pământ, i-ar fi luat telefonul mobil și ar fi părăsit locul faptei. Acesta este învinuit suplimentar de jaf.

Cei doi sunt învinuiți de omor săvârșit cu deosebită cruzime și din motive de prejudecată.