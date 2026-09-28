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Un bărbat de 30 de ani, găsit împușcat de soție în raionul Orhei. Cei doi se aflau în proces de divorț

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Un bărbat de 30 de ani, găsit împușcat de soție în raionul Orhei. Cei doi se aflau în proces de divorț

Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost găsit împușcat într-o localitate din raionul Orhei. Poliția a fost alertată de soția acestuia.

La fața locului s-au deplasat polițiștii și grupa operativă, care au început documentarea cazului și stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul soției sale, iar ulterior și-ar fi provocat o plagă prin împușcare. Acesta deținea legal arma.

Oamenii legii precizează că între cei doi soți existau neînțelegeri familiale, iar aceștia se aflau în proces de divorț.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele cazului.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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