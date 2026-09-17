Un bărbat, trimis în judecată pentru vânzarea a peste 300 000 de țigări fără timbre de acciz

Dosarul pe acest caz a ajuns în instanță, iar cetățeanul este trimis pe banca acuzaților, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), prin intermediul unui comunicat.

Potrivit acuzatorilor de stat, aceste fapte au avut loc în anul 2025, iar investigațiile au fost effectuate de Serviciul Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS.

Astfel, s-a depistat că un bărbat cu vârsta de 34 de ani ar fi cauzat statului un prejudiciu de peste 500 000 de lei. Prin urmare, suplimentar trimiterii în judecată, prin demersul procurorilor specializați, au fost aplicate sechestre în vederea eventualei confiscări după pronunțarea sentinței asupra sumei de 220.000 lei și 1.000 dolari americani, care ar proveni din vânzarea ilegală a țigărilor.

„Potrivit Codului penal, pe lângă confiscarea acestor sume de bani, învinuitul riscă și amendă de la 27 500 de lei - la 52 500 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 - la 240 de ore, sau închisoare de până la 3 ani; iar întreprinderea acestuia se pedepsește cu o amendă cu valori cuprinse între 100 000 de lei - și 200 000 lei și cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate”, se menționează în comunicatul PCCOCS.

În același timp, este de notat ca potrivit legii, persoana în cauză se prezumă a fi nevinovată - până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.