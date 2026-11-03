Un bombardament rusesc ucide 26 de persoane la un centru de ajutor din Ucraina, afirmă Kievul

Cinci persoane au fost rănite, iar 27 au fost date iniţial dispărute după ce cel puţin nouă bombe aeriene de 3.000 kg au lovit satul Komyshuvakha din regiunea Zaporojie, din sudul ţării, a declarat şeful regional Mihailo Semikin, citat de news.ro

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că, după primul atac asupra şcolii locale „utilizate pentru scopuri umanitare”, a avut loc un al doilea atac asupra locului în care se adăposteau oamenii.

El a publicat un videoclip în care se vede un crater uriaş lăsat în urma atacului de luni, precum şi echipele de salvare care caută printre dărâmături.

Armata rusă nu a făcut niciun comentariu public.

Zelenski a estimat iniţial numărul victimelor la 18, dar Serviciul de Stat pentru Situaţii de Urgenţă al Ucrainei (DSNS) a precizat ulterior că s-a confirmat moartea a 24 de persoane, printre care doi salvatori şi patru poliţişti.

În discursul său video de luni seara, Zelenski a declarat că se ştie acum că au murit 26 de persoane.

El a declarat anterior că „ruşii nu puteau să nu ştie că locuitorii care au rămas în Komișuvaka primeau acolo ajutor umanitar în fiecare săptămână”, luni.

„Aceasta este încă o dovadă că Rusia nu doreşte nicio dezamorsare a conflictului.”

El a afirmat că, după o recentă operaţiune comună rus-ucraineană de succes pentru evacuarea civililor din oraşul Oleșki, situat în sudul ţării şi ocupat de Rusia, în timpul unui armistiţiu temporar negociat de prima doamnă a SUA, Melania Trump, „a existat un moment în care paşii următori ar fi putut demonstra că pacea este posibilă”.

„Prin astfel de ucideri, Rusia transmite exact semnalul opus – Rusia mizează pe noi ucideri”, a spus Zelenski.