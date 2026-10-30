Un cetățean rus, reținut în Polonia după ce a fotografiat infrastructură feroviară

Ofițeri de poliție care asigurau securitatea la un meci de fotbal în orașul Swidnica, sudul Poloniei, au observat un bărbat în apropierea unei treceri la nivel cu calea ferată în timp ce fotografia trenurile care treceau și infrastructura feroviară, relatează Reuters, preluat de agerpres.ro.



Poliția a precizat că asupra bărbatului au fost găsite mii de fotografii cu obiective strategice și infrastructură de transport, nu doar din Polonia.



„Bărbatul este suspectat de desfășurarea unor activități în numele unui serviciu de informații străin. Toate indiciile sugerează că fotografiile realizate de acesta ar fi putut fi folosite împotriva securității statului”, a transmis poliția într-un comunicat.



Polonia a acuzat în repetate rânduri Rusia că desfășoară operațiuni de spionaj și de influențare pe teritoriul său, folosind de asemenea cetățeni străini, în timp ce Moscova neagă astfel de acțiuni.



Ambasada Rusiei în Polonia nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.