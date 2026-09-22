Un cetățean străin, prins la Aeroport cu peste 31 000 de euro nedeclarați

Potrivit informației oferite de Poliția de Frontieră, cazul a fost înregistrat în timpul controlului pasagerilor de pe ruta Chișinău-Alicante.

„În urma controlului non-intruziv al bagajelor de mână, într-un rucsac au fost observate obiecte de aceeași formă și dimensiuni, asemănătoare unor teancuri de bancnote.

În cadrul verificărilor suplimentare, în buzunarul interior al rucsacului, precum și în interiorul unui articol vestimentar, au fost depistate mijloace bănești în valută străină, în sumă totală de 31 350 de euro nedeclarați conform prevederilor legale”, anunță reprezentanții Poliției de Frontieră prin intermediul unui comunicat.

Autoritățile mai spun că banii aparțineau unui cetățean străin, în vârstă de 40 de ani.

Mijloacele financiare au fost ridicate, iar cazul este cercetat în continuare.

În acest context, oamenii legii reamintesc despre necesitatea de a respecta regulile la trecerea frontierei și de a colabora cu autoritățile.