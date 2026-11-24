Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc pe 6 martie 2023. În acea zi, angajații penitenciarului au fost informați că o persoană necunoscută ar putea arunca peste gardul instituției obiecte care ar putea conține substanțe interzise sau alte bunuri.

În urma informațiilor recepționate, angajații responsabili de supravegherea și paza deținuților s-au deplasat în sectorul locativ al penitenciarului pentru a recupera obiectul aruncat peste gard.

Deținutul a reușit să ridice obiectul și să-l arunce spre un alt sector al instituției. În momentul în care unul dintre angajați a intervenit pentru a-l recupera, bărbatul s-a apropiat în fugă și l-a lovit cu capul în față, sub ochiul drept.

În timpul procesului de judecată, bărbatul nu și-a recunoscut vina. Acesta a susținut că nu a intenționat să agreseze angajatul penitenciarului și că incidentul s-ar fi produs accidental, în timp ce încerca să se retragă în sectorul locativ. Totodată, el a declarat că ridicase obiectul doar din curiozitate.

Instanța l-a recunoscut însă vinovat și i-a stabilit o pedeapsă de șase ani și opt luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis.

Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Centru.