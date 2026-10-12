Un elev a deschis focul la şcoală cu o puşcă de vânătoare şi a rănit doi profesori, în sudul Franţei

Un supraveghetor de la colegiul „Joseph Lakanal” din Aubagne l-a dezarmat pe adolescentul de 14 ani înainte de sosirea poliţiei, a declarat reporterilor primarul din Aubagne, Jean-Pierre Squillari.

Ambele victime, directorul şcolii şi o altă profesoară, au fost spitalizate, deşi niciuna dintre ele nu a suferit răni care să le pună viaţa în pericol, a adăugat acesta.

Nu au existat indicii imediate că incidentul ar fi legat de valul de proteste care durează de trei săptămâni, unele dintre ele violente, care au zguduit liceele din întreaga ţară. Preşedintele Emmanuel Macron a condamnat luni aceste incidente violente.

Macron a mai declarat pe X că îşi exprimă sprijinul deplin şi solidaritatea faţă de răniţi, elevi şi părinţii acestora, în urma atacului de luni. „Salut calmul şi reacţia exemplară a echipei didactice, care a făcut posibilă evitarea celui mai rău scenariu”, a spus el.

Atacatorul a fost reţinut ulterior de poliţie. „Este un elev care învaţă la acea şcoală. A intrat cu o puşcă - ancheta va stabili cum - şi a tras de două ori pe un coridor în direcţia directorului şi a unui profesor”, a declarat Squillari, citat de news.ro.

Parchetul din Marsilia a declarat că a deschis o anchetă pentru tentativă de omor. Nu există încă indicii cu privire la motivaţiile elevului, a precizat acesta.

O elevă a declarat pentru Reuters că profesorul ei de matematică nu a luat în seamă zgomotul primei împuşcături, considerându-l un zgomot provenit de la lucrările de construcţie din apropiere. O explozie ulterioară a fost urmată de o alarmă, iar elevii s-au împrăştiat pe coridoare. „Am intrat în panică, am fugit”, a povestit eleva. „Erau două ieşiri: un coridor către sala de sport şi unul către exterior. Instinctul de supravieţuire a preluat controlul şi am fugit spre exterior”, a relatat ea.

Lidera de extremă dreapta Marine Le Pen, favorită în cursa pentru înlocuirea lui Macron în primăvara viitoare, a declarat că guvernul pierde controlul asupra securităţii în şcoli.

Eddy Sid, purtătorul de cuvânt al sindicatului poliţiştilor SGP-FO, a declarat pentru BFM TV că nu există nicio legătură aparentă între împuşcături şi protestele elevilor de liceu împotriva lipsei de personal şi a fondurilor insuficiente. Nu au existat blocaje la liceul „Joseph Lakanal”.