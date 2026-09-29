Un fost deputat din gruparea „Șor”, trimis în judecată pentru spălări de bani și finanțarea ilegală a blocului „Victorie”

Cauza penală pe acest fapt este în gestiunea Procuraturii Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție. Potrivit acuzației de stat, învinuitul acționa împreună cu alte persoane printr-o schemă infracțională, cu implicarea mai multor persoane interpose.

Aceștia au facilitat finanțarea partidelor politice componente ale Blocului Politic „Victorie/Победа”, din surse interzise de lege.

„În perioada iulie-septembrie 2025, învinuitul ar fi primit, în trei tranșe, mijloace bănești în numerar, în sumă de 300 000 de lei, 54 000 de euro, 100 000 de dolari SUA și 16 000 de euro, în valoare totală de aproximativ 3,33 milioane de lei. Ulterior, banii ar fi fost transmiși altor persoane pentru finanțarea activităților Blocului Politic „Victorie/Победа””, informează Procuratura Anticorupție prin intermediul unui comunicat.

Blocul nu era înregistrat de organele electorale și era constituit, de fapt, din aceleași persoane care anterior activau în beneficiul partidului politic „Șor”.

Menționăm că, partidul politic „Șor” a fost declarat neconstituțional și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice.